Països Catalans

La CUP ha decidit impulsar una candidatura pròpia a les properes eleccions espanyoles del 10 de novembre, avui en Consell Polític extraordinari. Aquesta decisió és el resultat d’un debat afrontat pel conjunt de la militància per donar resposta a un context d’excepcionalitat democràtica marcat per la repressió i la criminalització de l’independentisme i per la reiterada vulneració de drets civils i socials per part de l’estat espanyol.

En cap cas, la candidatura té l’objectiu de normalitzar l’activitat política institucional a l’estat espanyol, sinó que es presentarà a les eleccions del 10N per impugnar des de l’arrel la consolidació del règim del 78 i impedir qualsevol governabilitat a l’Estat, fins que no es reconegui el dret a l’autodeterminació.

En un context on algunes forces independentistes es veuen disposades a garantir la governabilitat a l’estat espanyol, calen respostes polítiques valentes per la defensa dels drets fonamentals, per l'amnistia de totes les persones represaliades i en defensa de l’exercici del dret a l’autodeterminació.

La CUP s’emplaça a seguir concretant el programa polític, que parteix dels tres eixos principals d’autodeterminació, amnistia i conquesta de drets, i la llista electoral al proper Consell Polític ordinari del 5 d’octubre.